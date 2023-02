Radars en ville : le projet encore reporté

Un « radar urbain ». Le terme en fait frissonner plus d'un. Et il y a de quoi pour celles et ceux à qui il arrive de commettre des impairs sur la route. Ces radars peuvent non seulement, à l'image des machines présentes sur les autoroutes, flasher des excès de vitesse, mais aussi repérer les feux grillés ou les téléphones au volant.

Le gouvernement souhaitait développer cette technologie dans les prochains mois, avec des radars prêts à sanctionner installés durant le premier trimestre 2023. Sauf que, selon Franceinfo, l'exécutif serait revenu sur cette mesure. Leur mise en service est différée, sans visibilité sur la suite de leur installation. « Aucune date n'est arrêtée », a-t-on ainsi expliqué du côté du ministère de l'Intérieur.