Réforme des retraites : le courriel qui met le ministre des agents de la Fonction publique dans l'embarras

Alors qu'elle est examinée pour la première fois à l'Assemblée nationale par les députés de la commission des Affaires sociales cette semaine, la très contestée réforme des retraites est l'instrument d'une polémique liée aux données personnelles et au respect de la vie privée, mais pas que ! La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a annoncé avoir instruit les plaintes concernant un message électronique envoyé aux agents publics par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini.