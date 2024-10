MattS32

Sur autoroute, on peut théoriquement aller jusqu’à 144 km/h sans être flashé si la limite est fixée à 130 km/h, la vitesse retenue étant ramenée à 131 km/h.

Non, c’est une erreur de raisonner comme ça.

Cette marge qui est appliquée n’est PAS une marge d’erreur pour l’automobiliste.

C’est une marge d’erreur technique pour le radar lui même.

Ça veut dire qu’en théorie, un radar conforme peut par exemple mesurer 140 alors que tu es à 130. D’où le fait de retirer cette marge d’erreur sur la mesure, pour ne pas sanctionner quelqu’un qui était effectivement en règle.

Dans la pratique, les radars sont souvent bien plus précis que leur marge d’erreur donc effectivement, ça donne un peu de marge à l’automobiliste. Mais ce n’est absolument pas garanti.

On peut donc tout a fait se retrouver avec une vitesse retenue de 131 km/h alors qu’on roulait à 135 par exemple… Si on veut pas se faire flasher, on roule à la limite, c’est la seule garantie. Surtout que rouler à 140 au lieu de 130 sur autoroute, ça fait vraiment pas gagner grand chose… On gagne 3min20 aux 100 km, tout en consommant 15-20% de plus…

Et d’ailleurs ce n’est pas pour rien que sur les radars mobiles la marge est plus grande. Ce n’est pas parce qu’on veut laisser plus de marge à l’automobiliste, c’est parce que les radars mobiles sont moins précis (logique, puisqu’ils mesurent une différence de vitesse entre eux et la voiture ciblée, donc marge d’erreur sur cette différence de vitesse + marge d’erreur sur la mesure de la vitesse du radar lui même).