Son excès de vitesse dépasse l'homologation du radar, il ressort libre du tribunal...

Pour rappel, l’excès de vitesse supérieur à 50 km/h est une contravention de 5e classe punie de lourdes peines principales (perte de 6 points, jusqu’à 1 500 € d’amende) et complémentaires (suspension jusqu’à 3 ans du permis, confiscation du véhicule, obligation d’accomplir un stage, etc.). Il existe toutefois des recours (administratifs et judiciaires) qu'il est possible de solliciter auprès d'un avocat spécialisé dans le droit routier.

Le cas de ce Rouennais a relancé la polémique sur les limites de vitesse en France. Si, sur autoroute et par beau temps, la vitesse est limitée à 130 km/h dans notre pays, un projet de loi a été adopté en République Tchèque pour que la limitation passe à 150 km/h. De la même façon, l'actuel ministre des Transports italiens a aussi promis de mettre en application dès l'an prochain un décret qui existe depuis 20 ans qui permettrait de remonter la vitesse à 150 km/h sur des autoroutes à 2 x 3 voies avec bandes d’arrêts d'urgence, soit 1 500 km de tronçons.

Dans les deux cas, l'argument sécuritaire est mis en avant puisqu'il s'agit de responsabiliser le conducteur. Outre la question de la somnolence, le fait que les voitures actuelles soient de plus en plus truffées d'assistance à la conduite peut rendre les conducteurs moins attentifs à des vitesses trop réduites.