Mais l'entreprise ne veut pas seulement séduire en proposant des infrastructures situées sur le territoire européen. Microsoft s'engage ainsi à soutenir la « résilience digitale » du Vieux Continent, en promettant notamment d'attaquer en justice toute mesure ordonnant à l'entreprise de suspendre ou d'arrêter ses activités cloud en Europe. Le groupe rappelle avoir déjà plusieurs fois attaqué l'administration américaine (sous Obama) quand il s'était agi de protéger la confidentialité des données des clients européens.

Enfin, en plus d'annoncer le renforcement de ses activités de cybersécurité en Europe, afin de mieux protéger notre cyberespace dans un environnement de plus en plus hostile, Microsoft promet de soutenir la compétitivité des entreprises européennes dans l'intelligence artificielle. Sera-ce suffisant pour rassurer des Européens de plus en plus acquis à l'idée d'autonomie face aux GAFAM ?