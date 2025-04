Une fois informée, la direction de Reddit a immédiatement banni les chercheurs, et a annoncé réfléchir à la possibilité de se porter en justice. L'université de Zurich va elle examiner les méthodes utilisées par ses scientifiques, et a interdit la publication des résultats de cette enquête.

Mais comme le fait remarquer The Verge, certaines parties de l'étude sont encore disponibles en ligne. On y apprend que les chatbots ont été développés à partir de modèles comme Sonnet 3.5, GPT-4o ou Llama 3.1-405B, et qu'ils auraient été plus efficaces pour convaincre que les êtres humains normaux et ce, « considérablement, atteignant des taux entre trois et six fois plus élevés que la référence humaine ».

Cette étude tendrait ainsi à montrer que les IA peuvent dès aujourd'hui être utilisées par des acteurs malveillants afin de mener des campagnes d'influence d'opinion sur internet. Quelle peut être la solution à ce nouveau défi ?