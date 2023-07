Sur Twitter, les humains croient plus facilement l'IA que... les humains

Les générateurs de texte IA ont beaucoup attiré l'attention ces dernières années, plus particulièrement depuis la sortie de GPT-3 en 2022, sans doute aujourd'hui l'un des systèmes les plus puissants dans le secteur des représentations linguistiques préentraînées. En tout cas, sur Twitter, il semblerait que les internautes soient plus susceptibles de faire confiance à GPT-3 que les humains…