Comment GPT-3 peut résoudre votre (très) gros problème d'e-mail

Pour le moment, cette fonctionnalité n'est accessible que dans sa version bêta. Mais si vous êtes un utilisateur de Shortwave, ou si cette possibilité vous intéresse, elle est pour le moment disponible gratuitement sur le client Gmail.

Et ce n'est qu'un début pour l'application. Elle ambitionne en effet d'engranger le plus possible les bénéfices du développement de l'intelligence artificielle. Ainsi, Shortwave devrait intégrer au fil de l'eau de nouveaux modèles de langages dans ses fonctions, ce qui lui permettra d'améliorer ses services.

Cette option est d'autant plus intéressante que ce n'est pas Google qui mettrait directement en place des aides issues de GPT-3. Ce modèle de langage est en effet utilisé par son rival OpenAI (et Microsoft derrière) alors que la firme de Mountain View veut lancer son propre concurrent à ChatGPT : Bard.