Baidu, Alibaba, JD... Tous les grands groupes tech chinois veulent leur ChatGPT

Ces dernières semaines, quand on entend parler d'intelligence artificielle, on pense d'abord à des agents conversationnels, comme le déjà mythique ChatGPT. Et dans ce domaine, les entreprises les plus innovantes sont Google, avec son nouveau Bard, et évidemment Microsoft, qui a déjà présenté l'intégration du chatbot dans son moteur de recherche Bing.

Et c'est, semble-t-il, la voix à suivre, que ce soit du côté des GAFAM, ou, de l'autre côté du Pacifique, pour leur équivalent les BATX. Baidu a ainsi été le premier à dégainer, et travaille déjà à la construction d'une application autonome, qui sera ensuite suivie par la fusion de cette technologie à son moteur de recherche. De quoi affoler des grands noms comme Alibaba ou JD.