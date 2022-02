Sur Windows 10 et 11, WhatsApp bêta s'enrichit d'un mode sombre

Cette fonctionnalité est déjà très appréciée sur les autres supports, et elle s’adaptera ici aux préférences par défaut des utilisateurs, bien qu'il soit possible de régler l’application de messagerie instantanée de façon permanente en mode sombre ou non. L’intégration semble complète et prend l'ensemble des éléments en charge, comme l’écran de connexion en passant par le menu des paramètres. Il y a bien quelques bords blancs ici et là, notamment autour du bouton « Feedback », mais rien de dramatique.