Vous pouvez enfin pouvoir partager des vidéos en HD sur WhatsApp

Dans notre exemple, une vidéo capturée nativement en 1080p et affichant un poids de 30 Mo est réduite à 3,8 Mo en qualité standard, et à 7 Mo en qualité HD. Certes, on reste loin du 1080p et de la 4K, mais le rendu est incontestablement plus agréable, notamment pour un visionnage rapide sur son smartphone.