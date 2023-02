WhatsApp : enfin des photos de meilleure qualité sur iPhone ! Voici comment

Si vous êtes un ou une habituée de WhatsApp, vous n'êtes pas sans savoir que l'application applique une compression relativement conséquente lors de l'envoi de photos. L'idée de cette démarche étant bien évidemment de favoriser les envois rapides tout en limitant l'utilisation de données. Cela étant, il est vrai que cette limitation peut frustrer celles et ceux qui partagent régulièrement leurs plus beaux clichés avec leurs contacts. C'est la raison pour laquelle Meta va prochainement rectifier le tir et enfin laisser le choix à ses clients.