WhatsApp déploie un mode vidéo sur Android

Nous pouvons, de plus, féliciter Meta d'avoir enfin lancé WhatsApp sur Mac, avec la présence d’une application native, après des années d’attente. Nul doute que le groupe nous réserve d'ailleurs d'autres surprises. Quoi qu’il en soit, la nouvelle qui nous intéresse aujourd’hui concerne les appareils Android et l’arrivée d’un certain mode vidéo sur WhatsApp.