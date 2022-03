WhatsApp : vous allez enfin disposer d'un outil de messages vocaux plus complet sur Android

En effet, WABetaInfo a constaté qu’une nouvelle mise à jour de WhatsApp (réservée aux testeurs) apportait avec elle la possibilité de mettre en pause ses enregistrements vocaux et de les reprendre à n’importe quel moment. Une fonctionnalité déjà connue des utilisateurs d’iOS et de la version bureau de WhatsApp et qui se veut très utile, donnant ainsi plus de contrôle. Elle ne devrait donc plus trop tarder avant d’être globalement déployée auprès des utilisateurs d’appareils Android.