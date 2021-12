WhatsApp : une nouvelle interface pour les appels vocaux à l’approche ?

Le site WABetainfo, connu pour dénicher les moindres améliorations même en phase de tests, a repéré des changements concernant l’apparence des appels audio . Un nouveau design plus moderne et compact avec peu de différences à première vue, mais qui permettra d’apporter une meilleure expérience aux utilisateurs et utilisatrices. Il permettrait de mieux organiser les appels de groupe et de les rendre plus clairs en laissant par exemple de la place pour afficher les participants sous la forme d’un carré superposé sur un fond noir.