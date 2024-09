D'après les informations rapportées par WABetaInfo, un site spécialisé dans les futures fonctionnalités de WhatsApp, ces nouveaux filtres ressembleront à ceux qu'on trouve déjà sur des applications comme Instagram ou Snapchat. Concrètement, ils permettront d'ajouter des effets en temps réel sur vos photos et vidéos capturées depuis la caméra de WhatsApp. Parmi les filtres repérés, on retrouve des classiques comme le noir et blanc, le sépia ou encore le flou d'arrière-plan (bokeh). Mais aussi des options plus originales et amusantes comme des oreilles de lapin, des lunettes de soleil ou des cœurs.