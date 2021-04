Sur iOS, WhatsApp améliore la prévisualisation des médias et les messages éphémères

Si vous êtes un féru de WhatsApp et détenteur d'un terminal sous iOS , cette information est pour vous. En effet, la dernière version 2.21.71 de l'application permet de profiter de quelques améliorations, et notamment d'une prévisualisation plus large lorsque l'on reçoit une image ou une vidéo.

Auparavant, lorsque l'on recevait un média via WhatsApp, la fenêtre de prévisualisation affichait un petit format carré. Avec cette nouvelle version, on profite d'une prévisualisation plus large, plus confortable à l'œil, qui permet de voir rapidement et complètement un média, sans avoir forcément à l'ouvrir.