Instagram et WhatsApp s'essayent aux messages ephèmeres

Les Stories bientôt publiables à la fois sur Instagram et Facebook ?



Instagram copie (encore) Snapchat

Les réseaux sociaux s'associent pour lutter contre la désinformation concernant le coronavirus



Une autodestruction plus molle du côté de WhatsApp

Il faudra activer une option pour automatiser la suppression des messages sur WhatsApp.

Seulement, d'Instagram à WhatsApp, la philosophie derrière cette fonctionnalité diffère. Si le premier opte pour une remise à zéro des compteurs après chaque conversation, WhatsApp prévoit davantage de pouvoir automatiser la suppression de vieux messages datés de plusieurs jours.TechCrunch l'écrit mieux que nous : «» : les messages éphémères.Encore cachée dans le code source de l'application, et toujours officiellement en développement chez Facebook, cette fonctionnalité fonctionne de manière assez simple. Une fois déployée, on pourra choisir d'entamer une conversation « secrète » avec nos contacts.Ce faisant, les messages envoyés resteront visibles uniquement le temps de la conversation. Dès qu'un utilisateur quitte le salon et y revient, tous les précédents messages seront effacés.Bien entendu, inutile d'être dupe : Instagram n'utilisant pas (encore ?) le chiffrement de bout en bout, Facebook conservera précieusement vos conversations sur ses serveurs. Même si vous ne pourrez plus jamais y accéder.La fonctionnalité a plus de sens du côté de WhatsApp qui, elle, chiffre tous les échanges de bout en bout. Autrement dit : seuls l'émetteur et le récepteur peuvent lire les messages. Par conséquent, ajouter à cela une autodestruction desdits messages rend la messagerie d'autant plus sécurisée.Néanmoins, la fonctionnalité telle qu'elle est actuellement présente dans certaines versions bêta de WhatsApp est pour le moins... permissive. Sinon carrément molle.D'après le site spécialisé WABetaInfo, WhatsApp permettra d'activer l'autodestruction des messages après 1 h, 24 h, 7 jours, un mois ou une année. On apprécierait davantage de granularité dans l'autodestruction, d'autant que des concurrents de WhatsApp proposent de longue date de supprimer automatiquement les messages après quelques secondes, sinon quelques minutes.On considérera plus cette fonctionnalité comme une façon de faire le ménage automatiquement sur de gros groupes de discussion donc. Quoi que rien n'empêche à WhatsApp d'ajouter, à terme, d'autres paramètres pour régler plus finement l'autodestruction des messages.