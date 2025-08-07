Les escrocs emploient des stratégies désormais bien rodées : usurpation de comptes, ajouts forcés dans des groupes de discussions, ou encore fausses opportunités d’investissement. WhatsApp affirme avoir « détecté de manière proactive des comptes avant que les centres d’escroquerie ne soient en mesure de les rendre opérationnels ». L’entreprise souligne aussi la multiplication des escroqueries commençant par un simple SMS, qui évoluent ensuite vers des échanges sur des plateformes sociales ou de messagerie privée, avec une finalité sur des sites de paiement ou des plateformes de cryptomonnaies.

Le groupe fondé par Mark Zuckerberg a révélé un cas particulièrement élaboré impliquant une organisation criminelle cambodgienne, qui exploitait une fausse chaîne de location de scooters fonctionnant comme une pyramide de Ponzi. L’opération promettait des récompenses financières en échange de likes sur des publications. L'application aux trois milliards d'utilisateurs a collaboré avec sa maison mère et OpenAI pour neutraliser cette fraude, après avoir découvert que les consignes adressées aux victimes avaient été rédigées à l’aide de… ChatGPT.