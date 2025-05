WhatsApp veut jouer la carte de la transparence en ouvrant le code de ses modules de traitement confidentiel à des audits externes, afin que chercheurs et experts puissent vérifier la robustesse du dispositif. Cette pratique n'est pas sans rappeler celle d'Apple pour son architecture Private Cloud Compute. En revanche, contrairement à Apple qui privilégie le traitement local sur ses appareils plus récents et les plus puissants, WhatsApp a choisi de reposer entièrement sur une infrastructure cloud. Il faut dire aussi que l'entreprise doit composer avec un parc de smartphones hétérogènes.

WhatsApp multiplie les outils de confidentialité ces derniers temps. Une nouvelle option en test, baptisée "Confidentialité avancée des discussions", permet de bloquer l’exportation des messages et la sauvegarde automatique des médias partagés. Outre le verrouillage de l'application via une empreinte biométrique, il est également possible d'activer les messages éphémères. Les utilisateurs peuvent aussi sécuriser et de masquer des conversations. En plus de ces divers efforts dans le domaine de l'IA, l'équipe explique qu'une nouvelle option en cours de déploiement permet à n'importe qui de bloquer l'usage de l'IA sur ses propres messages pour s'assurer qu'ils ne sont pas envoyés vers des serveurs, même sécurisés.

Après avoir passé les 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois en 2020, la barre des 3 milliards vient donc d'être franchie. Selon les propos de Susan Li, directrice financière de Meta - rapportés par Techrcunch - la messagerie constitue le point d'entrée principal pour Meta AI.