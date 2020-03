Les Stories bientôt publiables à la fois sur Instagram et Facebook ?

Facebook/Instagram : Fuuuuuusion !

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

Source : Neowin

Depuis 2017, les utilisateurs d'Instagram ont la possibilité de partager leurs Stories directement sur le compte Facebook associé. Des Stories qui prennent de plus en plus d'ampleur, à tel point que Facebook réfléchit à proposer une autre possibilité de partage.En effet, certains utilisateurs de Facebook peuvent dès à présent profiter d'une nouvelle fonctionnalité, à savoir partager leur Story sur le réseau social, et de manière simultanée sur le réseau Instagram.Rappelons que le format « Story » a été démocratisé par Snapchat, dont Facebook s'est très largement inspirée depuis quelques années, pour son réseau principal, mais aussi pour WhatsApp et Instagram.