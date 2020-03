Les réseaux sociaux s'associent pour lutter contre la désinformation concernant le coronavirus

© Pixabay

Lire aussi :

Facebook un peu trop sévère sur les posts liés au coronavirus selon ses utilisateurs



Assaut coordonné

Lire aussi :

La crise du coronavirus pourrait changer durablement notre façon de vivre en société



Une décision devant aider les algorithmes

Source : ZDNet

Les signataires incluent Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter et YouTube.Selon le communiqué, ces médias agiront «». Cette déclaration fait suite à une téléconférence qui s'est déroulée la semaine dernière, et qui a réuni les géants américains du Web et les officiels de la Maison Blanche.La déclaration ne donne toutefois aucun détail sur la procédure retenue pour endiguer la désinformation, qui représente deux millions de tweets et comporte des théories farfelues . Certains de ces acteurs avaient déjà pris les armes : Google, par exemple, a déjà réorganisé son Play Store Néanmoins, cette annonce laisse présager une mise en commun des moyens mis en œuvre contre la désinformation. Les efforts devraient porter sur la lutte contre les publicités mensongères relatives à un remède contre le Covid-19 ou les articles ne citant pas leurs sources ou donnant des informations erronées.Mais cette coopération devrait aussi participer à régler un problème rencontré par les géants du Web. Confinement oblige : Facebook a récemment annoncé la fermeture des agences qui s'occupent pour lui de la modération de ses contenus. Google a ensuite fait de même. Elles ont donc été forcées de confier leurs réseaux à des algorithmes, mais les entreprises elles-mêmes ont confié leurs doutes sur leur fiabilité. Il faut donc espérer que cette collaboration améliore la modération réalisée par l'intelligence artificielle, qui a déjà mis au ban des déclarations tout à fait valables.