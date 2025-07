MattS32

C’est surtout la réaction épidermique de la communauté suite au rachat de Sun qui a provoqué ce fork.

Oracle n’a absolument pas eu le temps de faire le moindre changement siginificatif, et encore moins de « déglinguer » le projet, simplement la communauté a paniqué et a décidé de forker…

Quand tout le monde dans l’open source aura compris que quand on a un désaccord ou une crainte, c’est bien plus efficace de se poser, d’en discuter et de trouver des compromis, plutôt que de forker et de diluer la force de travail et monter les communautés les unes contre les autres, on aura fait un grand pas en avant…