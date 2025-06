Par la voie d'un décret présidentiel, Donald Trump va donc offrir une nouvelle bouffée d'oxygène de 90 jours à TikTok. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, le président « ne veut pas que TikTok s'éteigne » et souhaite utiliser ce délai pour « s'assurer que cet accord soit conclu afin que le peuple américain puisse continuer à utiliser TikTok avec l'assurance que ses données sont en sécurité ». Comme nous l'anticipions il y a quelques semaines, vous n'avez pas fini d'entendre parler du TikTok ban, et l'échéance semble pouvoir être repoussée indéfiniment.

Cette décision intervient alors que la loi « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act », votée en 2024 par les deux partis, est techniquement en vigueur. Adoptée sur fond de craintes liées à la sécurité nationale, elle vise à empêcher que les données des utilisateurs américains ne soient exploitées par Pékin à des fins d'espionnage ou de propagande. La date limite initiale pour la vente était fixée au 19 janvier 2025, mais elle a déjà été repoussée à deux reprises avant cette nouvelle annonce.

L'obstination de l'exécutif à prolonger la survie de TikTok aux États-Unis s'explique aussi par des considérations plus personnelles. Donald Trump a lui-même confié avoir un « petit faible » pour l'application, reconnaissant son efficacité comme outil de campagne lors de la dernière élection présidentielle. Cette position illustre l'équilibre précaire que cherche à maintenir la Maison-Blanche entre les impératifs de sécurité nationale et les avantages politiques et économiques que représente la plateforme.