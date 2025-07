« Quand Elon et moi avons parlé pour la première fois de sa vision pour X, j'ai su que ce serait l'occasion d'une vie de mener à bien la mission extraordinaire de cette entreprise. Je lui suis immensément reconnaissante de m'avoir confié la responsabilité de protéger la liberté d'expression, de redresser l'entreprise et de transformer X en "Everything App" », souligne-t-elle dans une publication sur le réseau social.