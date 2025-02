yomiel

les revenus sont peu impressionnants et nous atteignons à peine le seuil de rentabilité.

Attention quand même, sachant que Twitter n’était bénéficiaire qu’en 2018 et 2019, et les autres années ils enchainaient les pertes (Twitter (X) Facts and Statistics - Investing.com).

Toujours est-il que l’atmosphère sur X est devenu plus qu’irrespirable. Et que maintenant des géants s’arrangeant entre eux et ne sont même plus regardants face aux contenus qui sont anti-RSE, des fakenews et autres contenus oppressants.