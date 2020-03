Facebook un peu trop sévère sur les posts liés au coronavirus selon ses utilisateurs

© Facebook

Facebook étonnamment agressif sur la modération

.@Facebook your review system is broken AF -- This is the 3rd in two weeks "GOES AGAINST OUR COMMUNITY STANDARDS" for a share from a known publication.



Like this one? An @Upworthy post about #GenX w the Breakfast Club movie as the photo? WT? And the others are about the same. pic.twitter.com/CL1jRSz5uO — Kristine Schachinger (@schachin) March 17, 2020

We've restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics - not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too. — Guy Rosen (@guyro) March 18, 2020

La difficile modération des plateformes à l'heure du confinement

Désormais attribuée à un « bug », selon Guy Roser, le Vice-président de l'intégrité (?) de l'entreprise, cette forte agressivité du module anti-spam de Facebook serait en voie de résolution.Sur Twitter, les messages s'étonnant d'avoir vu des posts Facebook en apparence totalement légitimes supprimés fleurissent.En réponse à ces messages qui se multiplient, Guy Rosen est monté au créneau, expliquant que le problème était dû non pas aux récents changements de la politique de modération, mais bien à un bug dans « le système anti-spam ».D'après un message publié hier sur Twitter, tous les posts indûment supprimés auraient été repostés sur Facebook sans plus de cérémonie.Les mesures de confinement touchent chaque jour davantage de pays. Et les plateformes du Web ne sont pas imperméables à certaines de leurs conséquences.La plus épineuse pour elles est probablement celle du renvoi à leur domicile des petites mains s'occupant de la modération des contenus . Ces employés n'ayant, selon Facebook, pas la possibilité de travailler depuis leur domicile, la modération est laissée entre les mains des seuls algorithmes de l'entreprise.Si l'on veut bien croire Guy Rosen concernant l'affaire des posts supprimés suite à un bug, il ne fait aucun doute que des erreurs plus graves seront commises dans les prochains jours. La modération humaine n'étant déjà pas exemplaire, il est très peu probable que des « intelligences artificielles » parviennent à séparer le bon grain de l'ivraie.Un avis visiblement partagé par les plateformes elles-mêmes qui, chacune leur tour, publient un message préventif sur leur blog respectif, s'excusant d'avance des erreurs qui pourront être commises. YouTube, par exemple , admet que ses créateurs «». Une décision à laquelle ils pourront ensuite faire appel... sans garantie aucune de récupérer un éventuel manque à gagner.