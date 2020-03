Le régulateur de la confidentialité australien entame une action en justice contre Facebook

© Denys Prykhodov / Shutterstock.com

« Atteintes graves »

Une amende à 529 milliards de dollars ?

Source : CNBC

Aujourd'hui, celle-ci continue d'en subir les conséquences. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Australie vient de lancer à son tour une action en justice contre Facebook.Plus précisément, celle-ci a été déposée lundi 9 mars par Angelene Falk, la commissaire australienne à l'information, devant la Cour fédérale du pays. Le texte précise «», selon un communiqué publié en ligne.Angelene Falk a déclaré : «». Elle ajoute : «». Pourtant, à la BBC , un porte-parole du réseau social affirme que celui-ci s'est «» dès l'ouverture de l'enquête en 2018. Le porte-parole a également déclaré que Facebook n'était «».CNBC rappelle que, si Facebook était effectivement reconnue coupable, la Cour fédérale pourrait lui infliger, en application de la loi australienne sur la confidentialité, une amende allant jusqu'à 1,7 million de dollars australiens (environ 980 000 euros) par utilisateur lésé. Selon TechCrunch , le nombre d'utilisateurs concernés se porte à un peu plus de 311 000. Ainsi, l'amende pourrait aller jusqu'à un record de 529 milliards de dollars australiens (environ 305,2 milliards d'euros).Le chiffre, qui indique un montant maximal, ne correspondra probablement pas à l'amende finale. Il est largement au-dessus des cinq milliards obtenus à l'amiable pour le scandale Cambridge Analytica aux États-Unis , et bien au-delà de l'amende de 500 000 livres infligée au Royaume-Uni.