Cambridge Analytica pourrait coûter 100 millions de dollars supplémentaires à Facebook

Facebook a caché des informations à ses actionnaires pour préserver son action en Bourse

Plusieurs amendes et un rappel à l'ordre pour le réseau social

Source : Neowin

n'en finit plus de passer à la caisse pour solder l'affaire. Le groupe va devoir régler une nouvelled'un montant deà la(SEC).Le gendarme de la Bourse reproche à Facebook d'avoir, récupérées parL'autorité de régulation avance que Facebook était au courant depuis décembre 2015 de la vente des informations personnelles de plusieurs dizaines de millions de comptes, soit. Près de 87 millions de personnes avaient été touchées par cette collecte de données.Facebook aurait délibérément gardé cette information sous silence pour, qui s'est effondré en mars 2018, une fois que l'affaire a éclaté au grand jour et que le réseau social a reconnu en partie les faits reprochés.Cette nouvelle amende vient s'ajouter à celle de 5 milliards de dollars que vient d'infliger la(FTC) à l'entreprise de Mark Zuckerberg, là encore pour sanctionner la violation de la vie privée de ses utilisateurs.Mark Zuckerberg a pris acte de ces différentes sanctions et dit vouloir s'employer à renforcer les pratiques de son entreprise en matière de