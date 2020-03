Facebook poursuit Namecheap pour des noms de domaine prétendument liés à ses applications

Lire aussi :

Après deux ans de courriers

Une atteinte à la vie privée, selon Namecheap

Dans un post de blog publié jeudi dernier, le géant américain ajoute que la société a autorisé «».Whoisguard aurait enregistré 45 domaines dont l'activité n'a aucun rapport avec les services de Facebook, mais dont les noms contiennent l'un de ses services. C'est le cas d'instagrambusinesshelp.com, de facebo0k-login.com ou de whatsappdownload.site, qui sont tous trois mentionnés par l'enseigne dans son communiqué. Selon l'auteur de la publication, Christen Dubois, qui est aussi avocat général adjoint à la propriété intellectuelle chez Facebook, cette technique porte atteinte à l'image du groupe. L'homme précise que Facebook scanne régulièrement les noms de domaine afin de détecter et de «».Avant que cette action en justice ne soit lancée, Facebook aurait d'abord contacté Whoisguard. Des courriers auraient été envoyés entre octobre 2018 et février 2020, et selon Christen Dubois, «».De son côté, la rédaction de The Verge dit avoir été contactée par un porte-parole de Namecheap. La société basée en Arizona a déclaré qu'elle prenait les accusations de Facebook «» et qu'elle enquêtait sur les abus signalés par le réseau social.Cela dit, en ce qui concerne les plaintes relatives à des noms de marques, Derek Musso, responsable des relations publiques et des communications chez Namecheap a demandé aux plaignants de suivre le «». Il ajoute : «».Pour lui, ce manquement dans la forme fait de l'action lancée par Facebook une atteinte à la confidentialité des utilisateurs du réseau social. Il déclare : «».Quoiqu'il en soit, Facebook semble déterminée à traduire en justice ceux qui utilisent des noms de domaines portant sur son réseau social. En octobre dernier, la société a engagé des poursuites similaires contre OnlineNIC, un registraire à l'origine de noms de domaine comme www-facebook-login.com ou hackingfacebook.net.