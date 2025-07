TikTok diffuse sans arrêt des modes qui reviennent partout. Matcha, santiags, Pilates, porte-clés Labubus, autant de ces phénomènes saturent les fils d’actualité. Beaucoup de jeunes sentent qu’ils doivent suivre ces tendances sous peine d’être exclus. Plutôt que de céder comme des moutons, ils sont de plus en plus nombreux à se rebeller contre le système des trends en…. en créant une nouvelle, qu'ils ont baptisée « Propaganda I’m not falling for », pour, dans les grandes lignes « Trends auxquelles je ne cède pas » qui rassemble des vidéos dans lesquelles les utilisateurs disent ce qu’ils refusent d’adopter. Ils affirment ainsi leur volonté de garder leur indépendance face à ces injonctions sociales. Même sur les réseaux sociaux, les ados font la rébellion.