La semaine dernière, on entendait parler d'un nouveau phénomène inquiétant baptisé Skinnytok, à travers lequel des influenceurs sur le réseau TikTok poussaient leur audience à perdre du poids, et ce, de manière très agressive. Un mouvement qui peut être notamment dangereux pour les jeunes adolescentes, et contre lequel les autorités on semble-t-il décidé d'agir.