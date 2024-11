TikTok est certes une des applications les plus téléchargées au monde, mais elle est aussi une de celles qui créent le plus de controverses. La plus récurrente tient à l'impact négatif que la création de ByteDance aurait sur les mineurs. Aux États-Unis, cette accusation s'est traduite par une plainte d'ampleur déposée le mois dernier par plus d'une dizaine de procureurs généraux. Et en France aussi, la justice est sollicitée sur le sujet.