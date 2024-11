Très fréquemment utilisés sur les réseaux sociaux, les filtres de beauté ne sont pas de simples effets visuels anodins. Ils sont devenus de véritables outils de manipulation psychologique, en transformant radicalement l'image que les jeunes ont d'eux-mêmes. Certains adolescents, après avoir utilisé ces filtres sophistiqués comme « Bold Glamour », décrivent un sentiment de dégoût face à leur propre réalité physique. Ces modifications numériques créent des complexes durables, notamment chez les filles, en imposant des standards de beauté irréalistes et inatteignables.

Un phénomène d'autant plus dangereux que l'adolescence est une période de construction identitaire fragile. Les psychiatres et experts en santé mentale alertent depuis plusieurs années sur les conséquences potentiellement dramatiques : augmentation de l'anxiété, baisse de l'estime de soi, risques de troubles alimentaires. L'interdiction de ces filtres par TikTok marque donc un tournant, reconnaissant explicitement leur nocivité potentielle pour les populations les plus jeunes et les plus impressionnables.