Être en mesure de définir avec exactitude le motif du passage à l'acte est essentiel pour prononcer un diagnostic et donc, adopter un traitement adéquat. Ceci est d'autant plus nécessaire que les enfants et les adolescents qui font une tentative de suicide ont davantage de risques de réitérer. De même, les blessures causées par ces challenges peuvent entraîner une détresse psychologique qui doit être prise en charge de manière adaptée.