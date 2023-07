Prêts à aller jusqu'à l'indigestion ? Les challenges nauséabonds s'enchaînent sur les réseaux sociaux

Mais cela n'a pas empêché les internautes de s'adonner à une série de défis poussant toujours plus haut le nombre de calories ingérées en une seule fois. Pour quelle raison ? Parce que ça marche. Le plus célèbre des « mukbangers », Matt Stonie, compte plus de 16 millions d'abonnés sur YouTube. Dans sa vidéo la plus populaire, « le jeune Américain avale 15 paquets de nouilles coréennes épicées », comme le rapporte Le Parisien, ce qui a attiré pas moins de 142 millions de vues. Et ce défi fait presque pâle figure face à certains de ces records, tels que « celui d’ingérer un burger de 20 000 calories en 4 min 10 ou le Happy Meal mangé le plus rapidement en 15,22 secondes ».

Malgré son caractère dangereux et les nombreux problèmes de santé qu'elle peut engendrer, à l'image du youtubeur Nikocado Avocado qui est passé de 70 à 160 kg en seulement trois ans, la pratique a réussi à traverser les années. Sur TikTok, les défis dangereux et « les #mukbang et #foodchallenge cumulent à eux deux près de 180 milliards de vues », précise Le Parisien. Ce qui n'est guère rassurant au regard de l'audience de la plateforme.

D'autant que la tendance semble très loin de se tarir. Le youtubeur français aLaN FoodChallenge, par exemple, vient de faire parler de lui après avoir été accusé de tromper ses 837 000 abonnés. Il aurait eu les yeux plus gros que le ventre et aurait trafiqué certaines de ses vidéos afin d'exagérer la quantité de nourriture consommée. Son live, au cours duquel il a répondu à ces accusations en essayant de manger plusieurs énormes tacos, a atteint 100 000 téléspectateurs. Un très bon chiffre pour une émission qui en aurait consterné et dégoûté plus d'un. Et le secret de son succès se trouve certainement là.