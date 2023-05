Et si Uber Eats ou Deliveroo aidaient finalement à lutter contre l'obésité ?

En présélectionnant par défaut des portions plus petites, en mettant en avant des aliments moins caloriques et en affichant clairement l’apport des repas, l'application a conduit les participants à réduire, en moyenne, leur apport calorique de 15 % lors de la commande. Pour le Dr Bianchi, il s'agit d'une « preuve de concept encourageante que de petites modifications dans les applications de livraison pourraient aider de nombreuses personnes à identifier et à choisir des aliments plus sains ».

Et l'enjeu est de taille, puisque des études suggèrent que les plats à emporter contiennent en moyenne au moins 1 000 kcal, soit plus de la moitié de l'apport énergétique journalier recommandé pour un adulte. Dans l'étude du Dr Bianchi, le groupe de contrôle a même commandé des repas contenant près 1 400 kcal.

Cependant, le chercheur est très confiant : « L'essai d'initiatives similaires avec de vrais restaurants et de vraies entreprises de restauration a permis d'améliorer la qualité des aliments ». Avant d’ajouter : « Les applications de livraison pourraient toucher des millions de personnes et nous aider à choisir des options alimentaires plus saines ». Pas sûr que ce soit la priorité de certains pour le moment…