Vous commandez toujours via Deliveroo ? Car l'appli a perdu énormément d'argent l'an dernier

Pour essayer de toucher davantage de consommateurs, Deliveroo avait alors lancé son abonnement « Plus », puis l'entreprise l'avait étendu à l'offre Amazon Prime, pour un partenariat qui semble plutôt bien fonctionner, puisque la France, l'Italie et les Émirats arabes unis ont à leur tour pu bénéficier de l'offre en cours d'année dernière. Dans l'hexagone, la société de livraison se targue d'ailleurs d'avoir gagné des parts de marché. On n'oubliera pas qu'elle a choisi de se retirer des marchés néerlandais et australien en fin d'année dernière.