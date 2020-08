Uber a gagné deux fois plus d'argent grâce aux livraisons de repas qu'à ses VTC au second trimestre

En revanche, les choses ont été plus positives pour la division Uber Eats, dont les revenus ont explosé sur le dernier trimestre, passant de 595 millions de dollars en 2019 à 1,21 milliard de dollars en 2020, soit une croissance de 103% sur un an. L'envolée d'Uber Eats s'explique en toute logique par la fermeture de nombreux points de restauration au public partout dans le monde. Pour profiter d'un repas autre qu'un repas made in Chez Soi, le service de livraison fut une alternative privilégiée et fait au moins provisoirement entrer Eats dans une nouvelle dimension, le nombre de livreurs ayant dépassé celui des chauffeurs.