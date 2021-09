Vous pouvez désormais faire des recherches par emoji dans l'app Uber Eats

L’application de livraison de repas annonce avoir déployé partout dans le monde une fonctionnalité permettant de chercher un repas précis à l’aide d’un simple émoji. Cette nouveauté prend en compte pas moins de 30 emojis, comme les indémodables pizza, bento, burger, salade, pâtes, glaces et même l’alcool et le café. En entrant l'un d'eux dans la barre de recherche, les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir l’ensemble des restaurants et commerces qui proposent cet objet.