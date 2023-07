Question : Twitch est-elle vraiment une plateforme de jeu vidéo ?

Aujourd'hui d'ailleurs, si la majorité des streams sont réalisés autour du jeu vidéo, ce ne sont plus depuis longtemps ceux qui rassemblent le plus de spectateurs. Déprimants pour certains, encourageants pour d'autres, les lives les plus suivis concernent désormais les contenus que l'on ne trouvait autrefois qu'à la télé. Le record mondial du nombre de viewers est détenu par l'Espagnol Ibai, qui a rassemblé plus de 3 millions de personnes pour un combat de boxe. En France, Squeezie a organisé une course de voitures devant 1 million de personnes, et AmineMaTue encore un peu plus que ça pour un match de foot contre des streamers espagnols. Enfin, le vidéaste Jean Massiet, qui a retransmis les débats autour de la motion de censure plus tôt cette année, était à cette occasion le live le plus suivi au monde.