Le succès d’un défi TikTok force les autorités à déconseiller de faire cuire son poulet dans du sirop contre la toux

Concrètement, le défi Sleepy Chicken consiste à cuisiner du poulet dans du NyQuil, un médicament mis au point par Vicks et destiné à soulager le rhume et la grippe. Un produit qui contient notamment de l’acétaminophène, du

dextrométhorphane et du succinate de doxylamine

.

« Même si vous ne mangez pas le poulet, l’inhalation des vapeurs du médicament pendant la cuisson peut entraîner la pénétration de niveaux élevés de médicaments dans votre corps », indique notamment l'agence américaine Food and Drugs Administration.