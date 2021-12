TikTok se lance dans la livraison de plats à domicile aux US

Le principe de TikTok Kitchen consiste à proposer aux Américains un menu du même nom, dont le contenu variera en fonction des tendances alimentaires de la plateforme de partage de vidéos. Les pâtes à la feta cuites au four devraient être de la partie, tout comme le smash burger et les chips de pâtes. Le menu devrait changer régulièrement, pour toujours suivre les grandes tendances des nombreux utilisateurs de TikTok. Des éléments de menu pourraient cependant être proposés de manière pérenne, comme les fameuses pâtes à la feta mentionnées plus haut.