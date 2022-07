TikTok : le blackout challenge serait responsable de la mort de plus de 7 enfants

D'autres challenges sur TikTok mettent en danger la vie des utilisateurs : le Skullbreaker challenge par exemple consistait à faire sauter quelqu'un de sauter aussi haut que possible pour que deux autres personnes lui assènent un coup de pied dans les chevilles et le fassent tomber en arrière. Les TikTokers s'étalent alors sur le sol et se frappent l'arrière du crâne contre le béton, causant paralysies et commotions cérébrales. TikTok a depuis banni ce challenge.

Ces tendances aux conséquences gravissimes sont souvent complètement inconnues des parents, qui accusent TikTok de ne pas réguler suffisamment le contenu qui circule sur la plateforme. La plateforme devrait prendre ces accusations très au sérieux, alors même que ces vidéos continuent de circuler sur le réseau.

À la suite des drames, un message a été publié par TikTok : « Votre sécurité compte. Certains challenges postés en ligne sont dangereux ou truqués. Apprenez à reconnaître les challenges dangereux afin de protéger votre santé et votre bien-être ». Loin d'être une prise de responsabilité, ce message laisse à désirer pour les parents qui souhaitent que de réelles mesures soient prises. De plus, il semble suffisamment facile de bannir la mention du blackout challenge de la plateforme, et ces vidéos devraient être signalées et supprimées par TikTok immédiatement après publication.