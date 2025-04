Dans les années 2000, le mouvement pro-ana, qui faisait la promotion de la maigreur extrême, a pris la toile d'assaut, notamment les forums et les blogs comme Tumblr. Le phénomène a été tel que les autorités ont agi pour fermer certaines plateformes et mieux réguler ce type de contenus sur les réseaux sociaux. Il n'est pas éradiqué pour autant, et SkinnyTok en est la preuve.