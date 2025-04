TikTok inquiète depuis de nombreuses années pour ses effets délétères sur les plus jeunes, que ce soit pour les dégâts faits sur la capacité d'attention, ou bien sur le contenu qui est disponible sur la plateforme. À la fin de l'année dernière, aux États-Unis, des familles ont ainsi attaqué la plateforme, considérant que leur adolescent avait fait une tentative de suicide à cause du contenu présent sur TikTok. Et aujourd'hui, c'est une autre tendance inquiétante qui alerte les autorités.