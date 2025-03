L'hyperconnexion provoque un large spectre émotionnel chez les utilisateurs français. Côté positif, 35% ressentent de la satisfaction, 18% affirment avoir développé une meilleure confiance en eux, et 16% éprouvent un sentiment d'accomplissement. L'autre versant fait apparaître stress (22%), ennui (20%), frustration (22%) et anxiété (16%).

Cette ambivalence s'observe notamment à travers un phénomène marquant : 44% des Français regrettent certaines de leurs publications, principalement à cause des retours négatifs (44%) ou d'avoir partagé du contenu sous le coup de l'émotion (41%). Le manque de réactions crée également un malaise pour 32% des répondants. Ces regrets touchent davantage les jeunes générations - 63% des 18-24 ans et 55% des 25-34 ans, contre seulement 28% des plus de 50 ans.

En réponse à ces difficultés, les internautes français développent diverses stratégies de protection. Près d'un sur deux (45%) sépare strictement vie privée et présence numérique. Plus d'un tiers (37%) limite volontairement son temps d'écran, tandis que 32% pratiquent des activités loin des réseaux. Les plus jeunes (35% des 18-24 ans) sont plus nombreux à bloquer ou masquer les contenus négatifs.

Les données montrent une prise de conscience générale : 72% des utilisateurs ont déjà réduit leur présence en ligne (48%) ou envisagent de le faire (24%). Cette tendance culmine à 87% chez les 18-24 ans et 80% chez les 25-34 ans, pourtant les plus connectés. Même chez les plus de 50 ans, 62% partagent cette préoccupation.

Tout n'est donc pas perdu, l'enquête démontre bien une réelle volonté de la part des Français de reprendre le contrôle de leur vie numérique, malgré une dépendance croissante aux plateformes sociales.