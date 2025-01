Si vous n'avez rien vu, alors c'est normal. En revanche, si vous ne voyez plus vos Stories à la une sur votre profil Instagram, c'est que « vous faites partie du test », comme l'a dit Adam Mosseri, patron du réseau social, dans l'une de ses Stories, cet été. En effet, depuis novembre 2024, Instagram a lancé un test portant sur la mise en avant des « Stories Highlights » (Stories à la une). Pour l'heure, rien n'est définitif, donc.

Ces Stories, précédemment présentes en haut des profils, sont désormais regroupées dans un onglet situé entre la grille de publications et les Reels. Ce changement est censé améliorer la présentation des profils et accroître la visibilité de ce format. Et comme tout changement dans une équipe qui gagne, il a provoqué des réactions variées parmi les utilisateurs, en particulier les jeunes, qui considèrent les Stories comme un moyen de contrôler leur image, et les petites entreprises, qui les utilisent comme outil de communication.