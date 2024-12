L'outil Mojo compte plus de 5 millions d'installations à son actif. Il doit ce succès à sa facilité d’utilisation et à son interface simplifiée. Cette application peut être téléchargée en freemium. La version gratuite est largement suffisante, mais il est toujours possible de s’abonner pour disposer de plus de templates et de fonctionnalités plus poussées (modèles vierges, ajout de logo, de police et de formats variés).