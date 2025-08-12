Le système actuel de WhatsApp présente quelques failles importantes en matière de vérification d'identité. À ce jour, aucun mécanisme ne permet véritablement de s'assurer de l'authenticité d'un lien de profil, ce qui ouvre la voie à des utilisations malveillantes. Des utilisateurs peu scrupuleux peuvent ainsi associer le lien d'une célébrité à leur propre compte, induisant de cette façon en erreur leurs interlocuteurs. Cette nouvelle fonctionnalité répondra donc à cette problématique en offrant un badge de vérification visible à côté des liens Instagram authentifiés.

Pour valider un lien Instagram, les utilisateurs devront connecter leur compte WhatsApp à l'Espace Comptes de Meta, la plateforme centralisée conçue pour gérer les expériences partagées entre les différentes applications du groupe (Facebook, Instagram, et WhatsApp). L'utilisation de ce centre pour la vérification est une option laissée à la discrétion de l'utilisateur, qui conservera la possibilité d'ajouter des liens non vérifiés. Dans ce cas, les personnes devront s’en remettre à leur propre discernement pour évaluer la fiabilité d’un lien.

En d'autres termes, les profils disposant de liens vérifiés bénéficieront d'un label d'authenticité visible, tandis que ceux utilisant des liens non vérifiés n'afficheront aucune certification.