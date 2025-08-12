Meta travaille activement sur une nouvelle fonctionnalité pour WhatsApp afin d'offrir une meilleure protection contre les arnaques. Bientôt, pour contrer l'usurpation d'identité, les utilisateurs pourront vérifier leur identité sur la plateforme en liant leur profil Instagram.
- Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour WhatsApp, permettant de vérifier son identité via un lien Instagram.
- Les utilisateurs pourront connecter leur compte WhatsApp à l'Espace Comptes de Meta pour authentifier leurs liens Instagram.
- La fonctionnalité est en développement, sans date précise, et devrait bientôt être disponible sur iOS et Android.
Alors que Meta a récemment fait le ménage dans son application WhatsApp en supprimant pas moins de 7 millions de comptes escrocs, le groupe planche sur un dispositif de vérification des profils Instagram intégrés aux comptes WhatsApp pour lutter contre les tentatives d'usurpation d'identité. Actuellement, aucune option ne garantit l’authenticité d’un lien, laissant la porte ouverte aux détournements.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
WhatsApp : Meta introduit la vérification des liens Instagram
Le système actuel de WhatsApp présente quelques failles importantes en matière de vérification d'identité. À ce jour, aucun mécanisme ne permet véritablement de s'assurer de l'authenticité d'un lien de profil, ce qui ouvre la voie à des utilisations malveillantes. Des utilisateurs peu scrupuleux peuvent ainsi associer le lien d'une célébrité à leur propre compte, induisant de cette façon en erreur leurs interlocuteurs. Cette nouvelle fonctionnalité répondra donc à cette problématique en offrant un badge de vérification visible à côté des liens Instagram authentifiés.
Pour valider un lien Instagram, les utilisateurs devront connecter leur compte WhatsApp à l'Espace Comptes de Meta, la plateforme centralisée conçue pour gérer les expériences partagées entre les différentes applications du groupe (Facebook, Instagram, et WhatsApp). L'utilisation de ce centre pour la vérification est une option laissée à la discrétion de l'utilisateur, qui conservera la possibilité d'ajouter des liens non vérifiés. Dans ce cas, les personnes devront s’en remettre à leur propre discernement pour évaluer la fiabilité d’un lien.
En d'autres termes, les profils disposant de liens vérifiés bénéficieront d'un label d'authenticité visible, tandis que ceux utilisant des liens non vérifiés n'afficheront aucune certification.
Une fonctionnalité encore en cours de développement
Cette fonctionnalité est encore en cours de développement et sera intégrée dans une future mise à jour. Pour l'heure, la majorité des testeurs de la version n'y ont pas accès, bien qu'elle devrait bientôt être accessible à un plus grand nombre avant sa mise à disposition pour les utilisateurs de la version stable. Pour l'heure, aucun calendrier de déploiement précis n’a été communiqué par Meta.
Si seul Instagram est pour le moment concerné, d’autres services pourraient vraisemblablement être intégrés ultérieurement. De plus, bien que la fonctionnalité ait été initialement repérée sur iOS par les équipes de WABetaInfo, elle devrait également voir le jour sur les appareils Android.